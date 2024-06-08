Party Abbreviation Key
- Fine Gael: F.G
- Fianna Fail: F.F
- Sinn Fein: S.F
- Labour: Lab.
- Green: G
- The Irish People: T.I.P
- Non Party: N.P
- Aontú: Aon.
- Irish Freedom Party: I.F.P
- Independent Ireland: I.I
- People Before Profit: P.B.P
- The National Party: T.N.P
- Social Democrats: S.D
Ballymote/Tubbercurry- Seats Available:7
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Candidates
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Party
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Tally
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C-1
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C-2
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C-3
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C-4
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C-5
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C-6
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C-7
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C-8
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C-9
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Liam Brennan
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F.F
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1274
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Michael Clarke
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N.P
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1555
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Patrick Cleary
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F.G
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978
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Martin Connolly
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F.G
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1112
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James Conway
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I.F.P
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564
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Barry Gallagher
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F.F
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1225
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Jason Gorman
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S.F
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341
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Emma Hendrick
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P.B.P
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195
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Keith Henry
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F.F
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1040
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Gerard Mullaney
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F.G
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1707
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Dara Mulvey
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F.G
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1611
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Donal O’Connor
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S.F
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302
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Joseph Queenan
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N.P
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1501
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Paul Taylor
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F.F
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1903
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Jennifer van Aswegen
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S.F
|353
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