Details

 

Party Abbreviation Key

  • Fine Gael: F.G
  • Fianna Fail: F.F
  • Sinn Fein: S.F
  • Labour: Lab.
  • Green: G
  • The Irish People: T.I.P
  • Non Party: N.P
  • Aontú: Aon.
  • Irish Freedom Party: I.F.P
  • Independent Ireland: I.I
  • People Before Profit: P.B.P
  • The National Party: T.N.P
  • Social Democrats: S.D

Ballymote/Tubbercurry- Seats Available:7

 

Candidates

Party

Tally

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9

Liam Brennan

F.F

1274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Clarke

N.P

1555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Cleary

F.G

978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Connolly

F.G

1112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Conway

I.F.P

564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barry Gallagher

F.F

1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jason Gorman

S.F

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Hendrick

P.B.P

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keith Henry

F.F

1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Mullaney

F.G

1707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dara Mulvey

F.G

1611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donal O’Connor

S.F

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Queenan

N.P

1501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Taylor

F.F

1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer van Aswegen

S.F

 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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