Party Abbreviation Key
- Fine Gael: F.G
- Fianna Fail: F.F
- Sinn Fein: S.F
- Labour: Lab.
- Green: G
- The Irish People: T.I.P
- Non Party: N.P
- Aontú: Aon.
- Irish Freedom Party: I.F.P
- Independent Ireland: I.I
- People Before Profit: P.B.P
- The National Party: T.N.P
- Social Democrats: S.D
Belmullet- Seats Available:3
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Candidates
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Party
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Tally
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C-1
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C-2
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C-3
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C-4
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C-5
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C-6
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C-7
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C-8
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C-9
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Michael O’Conaill
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G
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101
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John Paul Carey
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N.P
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330
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Sean Carey
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F.F
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1337
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Pat Chambers
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F.G
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1049
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Gerry Coyle
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F.G
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1442
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Rosaleen Dixon Lally
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S.F
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1049
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Jay Heneghan
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N.P
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59
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Paul Mcnamara
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F.F
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1727
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