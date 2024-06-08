Details

 

Party Abbreviation Key

  • Fine Gael: F.G
  • Fianna Fail: F.F
  • Sinn Fein: S.F
  • Labour: Lab.
  • Green: G
  • The Irish People: T.I.P
  • Non Party: N.P
  • Aontú: Aon.
  • Irish Freedom Party: I.F.P
  • Independent Ireland: I.I
  • People Before Profit: P.B.P
  • The National Party: T.N.P
  • Social Democrats: S.D

Belmullet- Seats Available:3

Candidates

Party

Tally

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9

Michael O’Conaill

G

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Paul Carey

N.P

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean Carey

F.F

1337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pat Chambers

F.G

1049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerry Coyle

F.G

1442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosaleen Dixon Lally

S.F

1049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jay Heneghan

N.P

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Mcnamara

F.F

1727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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